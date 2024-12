Liberoquotidiano.it - Speleologa intrappolata, soccorritori avanzano nella grotta

Leggi su Liberoquotidiano.it

Bergamo, 17 dic. (Adnkronos) - Prosegue l'intervento del Soccorso alpino per portare in salvo Ottavia Piana, larimastae feritaBueno Fonteno, in provincia di Bergamo. Icon la barella hanno terminato il percorso nel ramo secondario della, non esplorato: ora si trovanoparte conosciuta della. Da qui occorrono circa 2 ore per giungere al ramo principale, e altri 30 minuti per giungere all'uscita. Questo l'ultimo aggiornamento dallaAbisso Bueno Fonteno. La stima delle tempistiche di uscita dallasono di circa 36/48 ore. Le condizioni dell'infortunata, costantemente monitorata dal personale sanitario del Soccorso alpino e speleologico, sono stabili. Le comunicazioni tra l'esterno e l'interno dellasono garantite da un cavo telefonico che ihanno posizionato lungo tutto il percorso delle operazioni di soccorso.