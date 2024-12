Sono cresciuti che belli Harry e Meghan nella foto di Natale spuntano Archie e Lilibet

Leggi su Caffeinamagazine.it

Hanno abituato a colpi di scena, e pura stavolta il principee la moglieMarkle nonstati da meno decidendo di pubblicare ladei due figli, di 5 e 3 anni, e i loro cani. Solo pochi mesi fa si era parlato, ancora una volta (per l’ennesima volta), di una crisi tra la coppia. Un insider, Phil Dampier, aveva parlato al Daily Mail del malessere del principe appena pochi mesi fa.>> “Non doveva andare così”. La lettera segreta di Elisabetta su, poi la decisione di Carlo“A voltesi sente come un pezzo di ricambio e spesso sembra infelice quando esce conagli eventi in California. Penso che abbia raggiunto un punto in cui vuole di più per sé. Ha compiuto 40 anni e deve chiedersi cosa gli riserva il futuro”. E non era finito qui, Dampier si era spinto oltre.