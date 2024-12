Ilrestodelcarlino.it - "Sconfitta ingiusta. Vogliamo la salvezza"

Unache ancora brucia in casa fidardense quella patita domenica contro l’Ancona. I rammarichi non mancano nella squadra di Giuliodori che ci ha provato fino alla fine, giocando anche meglio dei dorici, ma che viene punita, sul proprio campo, da due gol subiti nello scorcio iniziale del match. I biancoverdi poi protestano anche per alcuni episodi dubbi: dal gol annullato per un presunto fuorigioco a Nanapere a un rigore negato. "Unache lascia abbastanza amaro in bocca - commenta Gianmarco Fabbri, capitano del Castelfidardo -. E’ vero che siamo andati in svantaggio dopo un quarto d’ora subendo un gol dopo l’altro, bravi loro a sfruttare le occasioni, ma subito dopo abbiamo avuto una grossissima occasione con Braconi che non abbiamo sfruttato e lì poteva essere una partita diversa".