Rapporto Save The Children: sfide per i minori stranieri non accompagnati in Italia

Dal 2014 sono arrivati invia mare 127.662non(Msna), prevalentemente adolescenti e preadolescenti, ma in alcuni anche bambini, con una media di 11.600 arrivi l'anno. Al 30 settembre 2024, più di un minore su 4 nel sistema di accoglienza era ospitato in grandi centri, tra cui strutture temporanee ed emergenziali, di questi oltre il 6% (252) in strutture per adulti.Thealla vigilia della Giornata internazionale del migrante, diffonde la quarta edizione del"Nascosti in Piena Vista", che quest'anno si concentra sul compimento dei 18 anni, una soglia critica e spesso traumatica nella vita dei ragazzisoli, i cui percorsi di crescita inrischiano di interrompersi bruscamente. Insono presenti nel sistema di accoglienza e protezione 19.