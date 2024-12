Ilgiorno.it - Quarto Oggiaro, interrogato il quattordicenne accusato di sevizie: “Ok a un percorso di redenzione”

Milano, 17 dicembre 2024 – È stato convalidato il fermo deldi aver seviziato un sedicenne con fragilità psichiche in uno scantinato del quartiere, in combutta con un uomo di 44 anni. Il giovanissimo è statooggi, martedì 17 dicembre, dal giudice del tribunale dei minori in merito alle pesanti accuse che gli sono rivolte. Gli abusi sessuali, ma anche il sequestro di persona e la rapina, fra le altre. L’avvocato "Il ragazzo si è mostrato collaborativo – spiega il suo avvocato, Solange Marchignoli – Nel senso cioè che ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste dal giudice. Ha accolto positivamente l'offerta di unpsicologico che possa aiutarlo a maturare il senso di critica rispetto al suo agire e a ricominciare un nuova vita".