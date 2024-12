Quifinanza.it - Plastica biodegradabile, dal Giappone la nuova invenzione per dire addio alle microplastiche

Leggi su Quifinanza.it

L’inquinamento darappresenta una delle sfide ambientali più urgenti del nostro tempo. L’immagine della famigerata “isola gggiante” di rifiuti plastici nel Pacifico, estesa per una superficie oltre quattro volte quella della Germania, è ormai impressa nella coscienza collettiva. A questa si aggiunge la preoccupante presenza di, frammenti derivati dalla degradazione di indumenti e contenitori, con dimensioni variabili da pochi millimetri a 300 micrometri, ritrovati persino nel sangue umano. La consapevolezza del problema è diffusa, ma la ricerca di soluzioni efficaci è ancora in corso. Mentre si cercano approcci politici e si studiano “batteri mangia” capaci di degradare il Pet (polietilene tereftalato), polimero impiegato nella produzione di bottiglie d’acqua, un gruppo di ricercatori ha compiuto un passo avanti significativo affrontando il problema alla radice: l’di unaintrinsecamente non inquinante.