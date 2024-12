Ilgiorno.it - Piste ciclabili, vie strette. Scatta subito la polemica

Le nuovein centro, comparse da un giorno all’altro con un colpo di vernice rossa sull’asfalto, stanno suscitando polemiche. Protestano i residenti e chi deve percorrere levie del centro dove gli spazi a disposizione per i parcheggi e il transito dei veicoli si è ridotto ancora di più, in particolare in via Conciliazione e via Colombo. Sono tratti che hanno lo scopo di creare una rete per collegarsi alle altrerealizzate in zone più decentrate con la creazione di apposite corsie delimitate, con l’obiettivo da parte dell’Amministrazione comunale di favorire e promuovere la cosiddetta “mobilità dolce“. Nel centro storico, per mancanza di spazio si è deciso di creare la pista ciclabile colorando una parte di carreggiata col rosso e aggiungendo il tratteggio laterale e il simbolo della bicicletta.