Lanazione.it - Nebbia in Toscana: le zone più a rischio e come affrontarla alla guida

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 17 dicembre 2024 – Un muro impenetrabile che crea problemi soprattutto quando si è al volante e manda in tilt la circolazione aerea,puntualmente avvenuto ieri allo scalo di Peretola, dove 16 voli sono stati cancellati e 5 dirottati. Eccocomportarsi in caso disecondo i consigli degli esperti del Lamma.si forma la? Lasi forma quando l’aria è molto umida e la temperatura scende al punto da far condensare il vapore acqueo in minuscole goccioline d’acqua sospese. Questo avviene spesso di notte o al mattino presto, quando il terreno si raffredda velocemente, abbassando la temperatura dell’aria vicina. La mancanza di vento contribuisce a far rimanere lapiù a lungo.: dissolta quella di stamani, non tornerà nei prossimi giorni In, alcune aree sono particolarmente soggette a banchi dipersistenti, che riducono drasticamente la visibilità e rendono pericolosa la circolazione stradale.