Mufasa | Il re leone recensione | un prequel dal ruggito più vigoroso

La nostradi: Il redel live action del 2019 diretto da Barry Jenkins e musicato da Lin-Manuel Miranda: una storia originale abbastanza coesa e in grado di suscitare interesse è un buon passo avanti rispetto a 5 anni fa, ma non tutto è ancora a posto: Il reè unche non ha la pretesa di smarcarsi dall’originale, bensì di ampliarne gli orizzonti espandendone il tema portante (il destino è sta per noi già scritto o siamo noi a crearlo?) e interagendo con dei personaggi già facenti parte del nostro immaginario. Stavolta è il premio Oscar Barry Jenkins a tenere le redini di un progetto dalla forte impronta autobiografica, mentre il cast di doppiatori italiani si arricchisce di nuovi nomi di spicco come Luca Marinelli ed Elodie, oltre ai “veterani” Elisa e Marco Mengoni.