Monza-Fenerbahce Istanbul oggi in tv, Champions League volley: orario, programma, streaming

martedì 17 dicembre (ore 20.00) si gioca, incontro valido per la fase a gironi delladimaschile. I brianzoli scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena per proseguire la propria cavalcata nella massima rassegna continentale. I vice campioni d’Italia svettano in testa al gruppo B con tre vittorie (sette punti), conservando un successo e due punti di vantaggio proprio sulla compagine turca.è reduce dal sofferto successo al tie-break sul campo dei tedeschi del Giesen, dopo aver travolto ila domicilio con un secco 3-0 e aver regolato i greci dell’Olympiakos per 3-2. Quello odierno è uno scontro diretto al vertice: un’affermazione permetterebbe al Verodi rafforzare il primo posto in classifica e avvicinare la qualificazione diretta ai quarti di finale, riservata alle vincitrici dei cinque gironi (le seconde e la miglior terza disputeranno i playoff).