"Ma i poveri crescono. E mancano le case"

Ivan Bartoletti Stella, direttore della Caritas diocesana cesenate, dietro alle numerose luci evidenziate dall’ultimo rapporto del Sole 24 Ore, ci sono anche ombre? "Purtroppo dal nostro punto di vista il quadro continua a essere molto complesso. Anzi, certi indicatori sono in peggioramento. Penso per esempio agli accesi al nostro servizio mensa: siamo arrivati a una cinquantina di pasti serviti quotidianamente, un numero ben maggiore rispetto ai 30-35 de sui quali ci eravamo attestati. La criticità più grossa però riguarda il tema della casa. Gli alloggi non si trovano e le conseguenze sono drammatiche, soprattutto per le fasce più deboli: lo testimonia il fatto che i posti letto offerti in emergenza non bastano mai. Ogni notte almeno 40-50 persone in città dormono senza un tetto sulla testa.