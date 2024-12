Tpi.it - La regista Alessandra Gonnella a TPI: “Il mio cinema tra impegno e determinazione per lasciare un segno”

È tornata a Roma, 29 anni, per partecipare alla decima edizione dei Fabrique duAwards 2024, evento che ha la vocazione di scoprire e valorizzare il prodotto audiovisivo giovane e innovativo, (oggi, 17 dicembre alOlimpia), per premiare la categoria serie tv. E chi meglio della giovanee sceneggiatrice veneta, londinese di adozione, che all’ultima edizione della Festa deldi Roma ha presentato “Miss Fallaci”, la serie dedicata ad Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone, la cui storia è inspirata al suo corto vincitore di un Nastro d’Argento, “A Cup of Coffee of Marilyn”, in onda sulla Rai nei primi mesi del 2025, e che vede il suo debutto alla regia nella serialità.La sua è una storia di grande passione per questo mestiere, nata molto presto.