Infortunio Buongiorno finalmente una buona notizia | ecco quando tornerà in campo

Buone notizie sui tempi di recupero e il rientro dall’di Alessandro: le ultimissime sul NapoliDopo la caduta, la risalita. È proprio il caso di dirlo, perché Alessandroè già proiettato a superare questoe ha iniziato già l’iter riabilitativo per tornare presto inle ultimissime sul Napoli e la data del rientro del difensore centrale azzurro.Non è stato certamente unbanale per, caduto rovinosamente sui prati di Castel Volturno durante l’allenamento, a poche ore dalla cena di Natale. Il difensore, infatti, non era presente alla cena di gala. Ma oggi ha già iniziato la fase riabilitativa, che sarà lunga ma non troppo. Infatti, arrivano notizie confortanti dal responsabile del reparto di Ortopedia dell’Ospedale Pineta Grande Domenico Falco, che a Radio Kiss Kiss Napoli ha rivelato i tempi di recupero:“In 4 settimane sarà abile ed arruolabile.