Il mio ex… Grande Fratello Lorenzo si è tradito lasciando tutti senza parole Una confessione?

Spolverato lasciaa bocca aperta. Si torna a parlare prepotentemente del modello che nelle ultime settimane sta attraversando un periodo delicato con Shaila Gatta. Dopo l’intervento della mamma di quest’ultima, che disapprova la relazione e ha parlato di una presunta omosessualità di Lollo, il modello ha voluto replicare. Prima ha promesso di far cambiare idea alla donna.Poi anche il papà diSpolverato è entrato nella Casa per difendere il figlio da certe malelingue e ha ricordato adi non giudicare se non si conoscono le persone. Anche Alfonso Sigorini ha chiesto a: “Ma perché viene sempre fuori che tu possa essere gay?”. E il modello: “Non lo so, a me piacciono le donne. Lo direi“. Tuttavia ora una frase proprio diha riacceso il dibattito.