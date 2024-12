Iodonna.it - Edulcoranti o dolcificanti: sono sicuri? Ecco come usarli

Gli, ovengono più comunemente chiamati,ingredienti dal gusto dolce, utilizzati in alimenti e bevande, per dare dolcezza al posto degli zuccheri. Vengono scelti perché contengono poche o zero calorie, ma risultano centinaia di volte più dolci dello zucchero al palato. Eppure su di loro cipareri contrastanti. Scopriamo con il Professor Carlo La Vecchia, Ordinario di Statistica Medica ed Epidemiologia all’Università di Milano, Temporary advisor dell’OMS a Ginevra e membro dell’Advisory Board dell’Associazione Internazionale– ISA, perché eè bene utilizzarli. Dieta e cibi gustosi: i magnifici sette con cui trasgredire senza ingrassare X Leggi anche › Dieta dell’Avvento: i consigli per mantenere la linea prima e durante le feste: qualii più utilizzati e doveSi dividono in due grandi categorie: naturali e artificiali.