Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati di Taylor Mega, da Briatore a Tony Effe

Influencer, sedicente milionaria, 30 anni: è bastato un anno a, nome d’arte di Elisia Todesco, per farsi conoscere dal pubblico italiano, con la sua partecipazione a l’Isola dei famosi prima e gli incontri su Tinder per Le Iene poi. La vita privata diè stata sempre al centro del gossip. Tanti i flirt, presunti o reali, che lestati attribuiti: da Flavio, cantante della Dark Polo Gang con cui ha avuto una lunga relazione e un breve ritorno di fiamma durante il lockdown, passando per Erica Piamonte conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne Giorgia Caldarulo. La modella, infine, è stata paparazzata anche con l’imprenditore milanese Vittorio Scala.ha fatto parlare di sé anche per motivi legati a momenti difficili che ha attraversato in passato e che, in alcuni casi, si porta dietro anche nel presente.