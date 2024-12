Agi.it - Come cambia la lingua. Un breve dialogo con Treccani e TikTok

Leggi su Agi.it

AGI - Due mondi che si parlano e collaborano per raccontare lacheed evolve.stanno percorrendo un pezzo di strada insieme per osservare, descrivere e diffondere nuovi modi di produrre cultura attraverso unggio fatto di neologismi e inesplorate accezioni. A Milano, durante l'evento dedicato alle cinque nuove parole nate sulla piattaforma e sbarcate sull'Enciclopedia, abbiamo avuto la possibilità di intervistare, contemporaneamente, i due principali rappresentanti di questo mondo. Ai due lati del microfono, poggiato su un tavolino, Massimo Bray, direttore generale, e Salvatore Di Mari, Head of Operations diItalia e Spagna. Il risultato di questa chiacchierata ‘doppia', senza meta o destinazione, è stata una riflessione sul connubio tra tradizione e pop, autorevolezza e creatività, istituzione e nuove tendenze.