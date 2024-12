Lapresse.it - Chelsea, Mudryk positivo a un controllo antidoping

Leggi su Lapresse.it

L’attaccante delMykhailoè risultatoa unin seguito a un esame di routine delle urine. Lo conferma il club londinese in una nota, aggiungendo che Mykhailo “ha confermato categoricamente di non aver mai utilizzato consapevolmente sostanze proibite”. “Sia Mykhailo che il club collaboreranno con le autorità competenti per stabilire cosa ha causato il risultato”, conclude il, attualmente secondo in Premier League.Club statement: Mykhailo.—FC (@FC) December 17, 2024: “E’ uno shock, non ho fatto nulla di male”Anche il calciatore ucraino ne ha dato notizia sui suoi canali social. “Posso confermare che mi è stato comunicato che un campione da me fornito alla FA conteneva una sostanza vietata. Questo è stato un vero e proprio shock, perché non ho mai fatto uso di sostanze vietate o infranto alcuna regola e sto lavorando a stretto contatto con la mia squadra per indagare su come sia potuto accadere.