Ledeiispessite sono un problema di salute comune ma spesso trascurato, che può segnalare problemi di fondo che richiedono attenzione.Esse derivano da fattori quali infezioni fungine, lesioni o condizioni mediche come il diabete e la psoriasi.La dottoressa Abigail Waldman, dermatologa del Brigham and Women’s Hospital, sottolinea che icostituiscono un ambiente ideale per i funghi a causa della loro umidità, che spesso porta a infezioni che iniziano sulla pelle e si diffondono alle.Condizioni come l’onicomicosi, in cui una nuova unghia cresce al di sotto di quella infetta, e l’onicosi, che provoca arricciamento e ingiallimento, sono colpevoli frequenti. Anche le lesioni o le condizioni immunitarie possono causareispessite.I sintomi includono spesso scolorimento, fragilità, detriti sotto lee cattivi odori.