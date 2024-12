Lopinionista.it - A Natale tra yoga e solidarietà a sostegno di Fondazione Thedora

MILANO – Questo, il tappetinopuò diventare magico. Sabato 21 dicembre, la community di Bali.it, la più grande scuolain Italia, praticherà infatti per sostenereTheodora, che dal 1995 regala momenti di gioco, ascolto ed evasione a bambine e bambini ricoverati in ospedale grazie alle visite dei Dottor Sogni, artisti professionisti assunti e specificamente formati per operare in ambito ospedaliero.Tutte le lezioni che si svolgeranno in quella giornata nei tre studi Bali.it a Milano e online saranno gratuite per i partecipanti e, per ogni “tappetino occupato”, la scuola donerà a Theodora 10 euro, contribuendo così a offrire ore di svago ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, in un momento dell’anno in cui la vicinanza emotiva è ancora più sentita.“Loci insegna che ogni respiro ed ogni movimento del corpo fisico e del corpo sottile possono fare la differenza per vivere con il sorriso ogni esperienza della quotidianità” dichiara Simona Tarabini, fondatrice di Bali