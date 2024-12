Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2024 – Tag Team of the Year

Leggi su Zonawrestling.net

Buona settimana a tutti amici die benvenuti al primo appuntamento annuale con gli Award didel. Come ogni anno, immancabili, eccoci qui a cercare di dare un giudizio all’annata diappena passata. E’ successo di tutto, qualcuno se n’è andato, qualcuno è venuto, altri si fermano promettendo di ripartire e altri ancora continuano a gonfie vele. Noi siamo sempre qui, vogliosi di mettere a confronto i nostri gusti e le nostre aspettative per il. Quindi perdiamo poco tempo e partiamo subito con il primo Award: il Tagdell’anno. Da parte della redazione di, buona lettura a tutti.ii– TAGOF THEiGIOVANNI 3p – Young Bucks2p – Motor City Machine Guns1p – Axiom & Nathan FrazerLUCA GRANDI3p – Young Bucks2p – Motor City Machine Guns1p – Axiom & Nathan FrazerDANILO3p – FTR 2p – Young Bucks1p – DIY SIMONE SPADA3p – Axiom & Nathan Frazer2p – The System1p – Young BucksSERGIO3p – Judgment Day 2p – Young Bucks1p – A-Town UnderGIUSEPPE3p – DIY 2p – Crazy Star1p – Motor City Machine GunsANGELO3p – Bianca Belair & Jade Cargill2p – Tonga Loa & Tama Tonga1p – Young Bucks CLAUDIO3p – Motor City Machine Guns2p – Young Bucks 1p – DIYDORIAN3p – Young Bucks2p – Motor City Machine Guns 1p – FTRENRICO3p – Private Party2p – Judgment Day 1p – Young BucksVINCENZO3p – Young Bucks 2p – Motor City Machine Guns 1p – The System VALENTINA3p – Motor City Machine Guns 2p – DIY1p – Street ProfitsANTONIO LUCA3p – Bianca Belair & Jade Cargill2p – Awesome Truth1p – Dominik Mysterio & Liv MorganALDO3p – Young Bucks 2p – The System 1p – The HardysALESSIO3p – Axiom & Nathan Frazer2p – Young Bucks 1p – Bianca Belair & Jade CargillALVIN3p – Wolf Dogs 2p – Chase U1p – Axiom & Nathan FrazerGIROLAMO3p – Axiom & Nathan Frazer2p – DIY1p – Street ProfitsKNEES2FACES3p – Sting & Darby Allin2p – A-Town Down1p – Motor City Machine Guns iiTAGOF THEiiTornano sul gradino più alto del podio gli Young Bucks, sicuramente uno dei Tagpiù influenti dell’ultimo decennio e, nella visione di insieme, dell’intera storia deldi coppia.