Sport.quotidiano.net - Zaniolo, croce e delizia della Dea. La cura Gasperini funziona ancora. Dal tecnico bastone e carota per rilanciare l’eterna promessa

Un anno fa De Ketelaere e Scamacca. Adesso Nicolò. L’Atalanta, come società e ambiente, e, si confermano non solo forgiatori di talenti da scoprire, ma anche specialisti nel recuperare chi si è smarrito strada facendo per infortuni o problemi tecnici. La rinascita del discontinuo e inquieto attaccante classe ‘99 è sotto gli occhi di tutti: due gol decisivi in serie A negli ultimi dieci giorni, e una terza rete a novembre, sempre determinante, in Champions a Stoccarda. Tre in un mese per un giocatore che nella scorsa stagione, per chiudere sempre a tre gol complessivi, con l’Aston Villa, aveva impiegato 39 partite. Rinascita nei numeri, per, e nell’impatto nei finali in una squadra che sta volando come la Dea, capolista da dieci vittorie consecutive in campionato.