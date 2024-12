Quotidiano.net - Uomini e Donne, morto ex corteggiatore di Gemma Galgani

Lutto nel date show. Uno dei più famosi ex corteggiatori di, la dama del trono over che fa parte del salotto di Maria De Filippi ormai da molti anni -è probabilmente la dama che ha trascorso il tempo maggiore all’interno del programma - è scomparso. Ennio Zingarelli èall’età di 86 anni. Una volta appresa la notizia,ha pubblicato una story su Instagram con sfondo nero, un cuore spezzato e la canzone ‘Sei nell’anima’ di Gianna Nannini a corredo. Quella traed Ennio è stata una vera storia d’amore, tanto che la dama per un periodo aveva anche lasciatoper iniziare una vita con lui.