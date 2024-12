Lanazione.it - Un’altra ‘pandemia’ dopo il Covid. La psichiatra: "Mangiare diventa un modo per reagire a un trauma"

Leggi su Lanazione.it

Disturbi alimentari aumentati del 30%la pandemia da. Un esordio sempre più precoce tra i 9 e gli 11 anni. Un problema che si è esteso, ormai senza più distinzione, anche al sesso maschile, mentre fino a pochi anni fa era quasi ad esclusivo appannaggio delle donne. Annalisa Giannelli,con più di 25 anni di esperienza alle spalle in materia e responsabile del centro San Giuseppino: c’è una linea comune che unisce le storie di chi soffre di disturbi alimentari? "In linea generale ci sono storie che si sovrappongono. Tra i pazienti ritorna spesso il tema del bullismo. Unsubito in età scolare, già dalle elementari, che agisce indebolendo l’autostima, il concetto che si insinua nelle menti è: “Se mi insultano è perché sono sbagliato“ ne consegue l’utilizzo del cibo come mezzo di gratificazione, fino a sfociare nella bulimia.