Ue, primo Consiglio positivo per Kaja Kallas. Focus sulla Siria

Bruxelles, 16 dic. (askanews) – AlAffari esteri dell’Ue presieduto, oggi a Bruxelles, dalla nuova Alta Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza‘abbiamo ottenuto molto, per essere la prima riunione. Voglio dire: abbiamo deciso di tenere ildi associazione con Israele prossimamente, abbiamo sospeso il regime senza visti’ per i responsabili della repressione dell’opposizione in Georgia, ‘abbiamo comunque ottenuto qualcosa, anche se non il 100%, questo è chiaro, e quindi dovremo lavorarci ancora’. Lo ha affermato la stessadurante la conferenza stampa al termine della riunione. I ministri hanno anche approvato in via definitiva il quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia e le entità e gli individui di diversi altri paesi (Cina, India, Iran, Serbia, Emirati arabi e Corea del Nord) che aiutano Mosca nella sua guerra di aggressione contro l’Ucraina.