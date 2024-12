Tvplay.it - Tifosi in lacrime e campionato sotto shock per il lutto

Bruttissima notizia nel mondo del calcio. Un nuovocolpisce il mondo dello sport e isono sconvolti visto la giovanissima perdita.Quando una persona viene a mancare è sempre un giorno triste ma diventa ancora peggio quando questa è un ragazzo legato al mondo dello sport e che ha ancora tutta la vita davanti. Negli ultimi giorni in tanti di noi sono rimasti scossi riguardo la sua storia, una perdita che non può lasciare indifferenti.Era un giovanissimo del suo club e pian piano visto la sua storia stava diventando una sorta di mascotte, il mondo del calcio saluta il giovanissimo o meglio piccolo portiere Oscar Feirs, estremo difensore dell’Under 15 del West Ham. Aveva solo 15 anni e da tempo stava combattendo contro una brutta malattia, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Una tragedia immane per il mondo dello sport e sono arrivati diversi messaggi di solidarietà verso il piccolo e verso la sua famiglia.