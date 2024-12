Liberoquotidiano.it - "STORIA DEL CALCIO e non dici i nomi?????". Milan, Virdis sbrocca contro Cardinale: festa rovinata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una prestazione al limite dell'inguardabile. Un altro pari che allontana la squadra da un'Atalanta in vetta lontana già 14 punti nonostante la gara da giocare di Bologna. È unin confusione totale quello visto domenica serail Genoa, spento nonostante lo stimolo di una vittoria da ricercare per festeggiare al meglio i 125 anni del club, sotto gli occhi di diverse leggende del passato che più che emozionarsi in tribuna stampa hanno sbadigliato. Poco dopo lo 0-0, così, sono fioccate diverse critiche, come anche da Pietro Paolo, l'ex punta sarda deldi Arrigo Sacchi che non le ha mandate a dire. Nella didascalia del post pubblicato domenica sera,ha esternato tutto il suo disappunto scrivendo: "Una domanda però ce la siamo posti TUTTI noi.. — si legge — tu, società, organizzi unaper questa importante data.