Spal, un 2024 da incubo. Gol beffa nel recupero

Lachiude il girone di andata con un pareggio sul campo del Gubbio che ha il sapore amaro dell’occasione gettata al vento. I biancazzurri infatti passano in vantaggio con un colpo di testa di Arena, poi resistono per oltre 75 minuti prima di venire raggiunti in pienoda una zampata di Tommasini. Unaatroce per la squadra di Dossena, che arriva al giro di boa con soli 18 punti in 19 giornate che in questo momento significano zona playout. Ritmi bassi in avvio, ma è laa prendere in mano il pallino del gioco. Sul cross di Mignanelli dalla sinistra, Arena si divora il gol del vantaggio incornando alle stelle a due passi dalla porta. Si tratta però della prova generale della rete che pochi minuti dopo sblocca il risultato: dalla bandierina D’Orazio pesca la testa di Arena, la cui zuccata stavolta finisce in fondo al sacco firmando il suo terzo gol dall’inizio del campionato.