Sotto i tabelloni l’aspiratutto Faye. Cheatham ha feeling con la retina

Jaylen BARFORD (28 minuti, 3/9 da 2, 0/2 da 3, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 recupero, 2 assist, 6 punti). Il tabellino non è appariscente, ma la sua prova è positiva: si sacrifica in posizione di play per non spompare Winston che ora è il faro offensivo. Voto: 6. Cassius WINSTON (29 minuti, 4/11 da 2, 2/3 da 3, 8/8 ai liberi, 4 rimbalzi, 4 perse, 3 recuperi, 2 assist, 22 punti). Cassius, che partita! Sporca le percentuali da 2, ma quando conta la mette dentro ed è la firma principale nel break che regala la vittoria alla Unahotels. Voto: 7,5. Mouhamed(18 minuti, 4/7 da 2, 1/2 ai liberi, 11 rimbalzi, 3 perse, 1 recupero, 1 assist, 9 punti). Tolto dal parquet dopo poco più di due minuti dalla palla a due, nella ripresa diventa un aspirapolvere, spazzando via tutto. Voto: 7. Stephane GOMBAULD (19 minuti, 2/5 da 2, 0/1 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 6 punti).