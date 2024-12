Liberoquotidiano.it - "Signora, non decide lei". Fazio contro il pubblico, caos-Morandi: tutto interrotto | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Gianniha appena tagliato il grande traguardo degli 80 anni, sempre con la stessa energia ed il medesimo entusiasmo. E, in più, con l'uscita di un nuovo album, L'Attrazione, una maxi raccolta dei suoi più grandi successi. Per l'occasione, si è presentato in studio a Che Tempo Che Fa sul Nove, ospite di Fabio. E non ha mancato di far emergere la sua verve: ha cantato, ha scherzato e si è commosso per i numerosimessaggi ricevuti in diretta ma ha anche ricordato alcuni episodi chiave della sua lunga carriera come la vittoria del Festival di Sanremo nel 1987. Momento esilarante, poi, quello tra il conduttore, l'ospite e una spettatrice presente in prima fila tra ilche, a un certo punto, gli ha urlato: “Canti ancora!”., non capendo risponde: “Eh tanti ancora sì.