Thesocialpost.it - Regno Unito, sacerdote svela ai bambini che Babbo Natale non esiste: lacrime in classe e polemiche tra i genitori

In una scuola elementare dell’Hampshire, in Inghilterra, una lezione di religione si è trasformata in un incubo per alcuni. Paul Chamberlain,anglicano, ha detto davanti a unadi piccoli alunni chenon. I, di età compresa tra i 10 e gli 11 anni, sono scoppiati in.Leggi anche: Padova, slitta difermata dai carabinieri: non è in regola col nuovo codice della stradaIlnon si è limitato a smentire l’nza dell’uomo dalla barba bianca e dal vestito rosso, ma ha aggiunto dettagli che hanno reso la rivelazione ancora più amara. Ha spiegato che i biscotti lasciati la sera del 25 dicembre non vengono mangiati da, ma dai.Le reazioni deiLa notizia ha fatto infuriare i, che hanno chiesto spiegazioni alla scuola e alla diocesi di Portsmouth.