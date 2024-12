Lapresse.it - Regno Unito, bandita sospetta spia cinese vicina a principe Andrea

Vietato l’ingresso nela Yang Tengbo, noto anche come Chris Yang, presuntalegata da rapporti d’affari al. Un tribunale britannico per l’immigrazione ha confermato la decisione in una sentenza che ha rivelato come il cittadinoavesse sviluppato un rapporto così stretto conda essere invitato alla festa di compleanno del. Secondo la sentenza, i funzionari governativi temono che l’uomo avesse abusato della sua influenza, visto che ilall’epoca dei fatti era sottoposto a “notevoli pressioni”. Le autorità britanniche ritengono che Tengbo lavorasse per conto del Dipartimento del Lavoro del Fronte, un braccio del Partito Comunistautilizzato per influenzare entità straniere. Secondo la decisione del tribunale, l’uomo d’affari “era in grado di generare relazioni tra alti funzionari cinesi e figure di spicco delche potrebbero essere sfruttate per scopi di interferenza politica da parte dello Stato”.