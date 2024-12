Anteprima24.it - Qualità della Vita 2024, Avellino sale di sei posizione rispetto al 2023

Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo per la prima volta vince l’indagine del “Sole 24 Ore” che fotografa il benessere nei territori. Nella top 10 trionfa il Nord-Est mentre le grandi città, al netto di Bologna (9ª), scendono di diverse posizioni: Milano è 12ª, Firenze 36ª e Roma al 59° posto. Il Sud rimane fanalino di coda, con Reggio Calabria in maglia nera, ma ci sono segnali positivi. La città disi attesta al 73 su 107 province. 1° in classifica Mensilità di stipendio per comprare casa. Per 60 mq in zona semi centrale su retribuzione media da lavoro dipendente (elab su dati Scenari immobiliari e Istat, a ottobresu retribuzione 2022). 106° in classifica: numero medio per utente (Istat – Elaborazione su dati Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), 2022).