Padova, aggredisce con accetta 2 agenti

10.26 Un cittadino nigeriano 32enne è stato arrestato aper tentato duplice omicidio, dopo che aveva aggredito con un'duedi Polizia. La pattuglia era intervenuta per la segnalazione di un uomo armato di ascia e in stato di agitazione, in giro per strada. Rintracciato dagli, l' uomo li ha aggrediti. Uno è riuscito a ripararsi dietro l'auto di servizio; l' altro, intimato inutilmente l'alt, gli ha poi sparato all'altezza delle gambe. Subito soccorso e sedato, il 32enne è stato portato in ospedale.