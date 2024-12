Rompipallone.it - Napoli, frattura di due vertebre: lungo stop per un titolarissimo

Ultimo aggiornamento 16 Dicembre 2024 17:55 di Alessandro BastaLa sfortuna si abbatte sulin una fase cruciale della stagione: unfinisce ko per ladi duelombariNon è facile restare in primo piano per lo scudetto in una stagione del genere, in cui ci sono tantissimi impegni a cui far fronte e soprattutto diverse squadre in lizza per i primi posti. In attesa della sfida tra Lazio e Inter, però, le compagini più continue fino a questo momento sono state certamentee Atalanta.La sensazione è che il duello tra Antonio Conte e Gian Piero Gasperini andrà avanti fino alla fine, anche perché il tecnico pugliese è riuscito a trasferire la giusta mentalità a un gruppo che solo due anni fa ha vinto il terzo scudetto della sua storia. Certo, gli infortuni potrebbero essere decisivi.