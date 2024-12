Ilfattoquotidiano.it - Marito e moglie trovati senza vita in casa a Moncalieri (Torino), ipotesi omicidio suicidio

I corpidi un uomo e una donna sono statiquesta sera intorno alle 20 in un appartamento in strada Chisola 6, a, nel Torinese. Si tratta di una coppia di coniugi, lui 69 anni, lei 61 anni. L’uomo è stato ritrovato impiccato, mentre il corpo della donna presenta ferite da arma da taglio. Sul posto i carabinieri che sta indagando su quello che sembrerebbe un. A lanciare l’allarme è stato un parente della coppia che si era preoccupato quando non aveva ricevuto risposte alle sue chiamate e si è presentato così in, scoprendo i cadaveri.L'articoloin),proviene da Il Fatto Quotidiano.