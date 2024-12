Ildifforme.it - Manovra, opposizioni chiedono stop a emendamenti ma Fontana non cede: su cosa si discute

Leggi su Ildifforme.it

Per il centrosinistra l'emendamento dei relatori presenterebbe materie troppo eterogenee e non valutabili nei tempi previsti;ha respinto l'istanza e sostenuto che leavranno il tempo e gli strumenti giusti per prore alle loro valutazioniL'articolomanon: susiproviene da Il Difforme.