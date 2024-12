Ilrestodelcarlino.it - L’incidente costato la vita a Sara. Si indaga sulla velocità dell’auto. Il giovane negativo al tossicologico

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono risultati negativi gli esami tossicologici e l’alcoltest ai quali è stato sottoposto il 22enne alla guida della Honda Jazz che si è scontrata con la Fiat Punto a bordo della quale sabato notte ha perso lala 56enne Serafina Caravella, conosciuta come, in via Pasteur. Ma la polizia locale di via Brigata Reggio – che stando per ricostruire la dinamica – sta cercando di capire se possano esserci corresponsabilità da parte del. Al vaglio c’è lache sosteneva la vettura. La vittima era seduta sul lato passeggeri a bordocondotta da un’amica e collega. Insieme stavano tornando da una festa aziendale di Cirfood dovelavorava da trent’anni al ristorante di via Guicciardi che ieri e oggi rimarrà chiuso per lutto. Quando all’improvviso, poco prima dell’una di notte, si sono scontrate con il veicolo condotto dal– che trasportava altri due ventenni – all’imbocco di via Zonta, una laterale di via Pasteur, in zona San Maurizio, proprio a pochi metri dall’abitazione di