Iodonna.it - L'episodio è avvenuto in un Apple store del centro di Torino. La discobola lo ha raccontato sui social: «Il "racial profiling" è inaccettabile»

Quella che doveva essere una domenica di shopping prenatalizio si è trasformata in unamaro per Daisy Osakue, primatista italiana nel lancio del disco e membro delle Fiamme Gialle. Entrata in unoneldiper acquistare un adattatore per il nuovo telefono, l’atleta si è ritrovata aldi una scena surreale, vittima di unche ha prontamente denunciato sui. «C’era una bella giornata, c’era il sole e mi serviva un adattatore nuovo perché ho comprato un nuovo cellulare», racconta Osakue nel suo “momento sfogo” su Instagram. Ma il suo pomeriggio ha preso una piega imprevista quando un addetto alla sicurezza l’ha fermata, sospettandola di furto. Daisy Osakue guarda le foto La denuncia di Daisy OsakueTutto è accaduto mentre lascendeva le scale del negozio, dopo aver scelto un adattatore al piano superiore.