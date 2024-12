Fanpage.it - Le coppe europee parallele dei tifosi: si danno appuntamento nelle foreste coi rivali per menarsi

La violenza animalesca a margine delledi calcio: esistono anche una Champions e una Europa League del teppismo. Le opposte tifoserie siappuntamenti in luoghi nascosti per combattimenti in stile 'Fight Club', dove se ledi santa ragione a mani nude. I sostenitori del Manchester United rivendicano di aver 'vinto' contro quelli del Twente, il giorno prima del match tra le due squadre: "Una lotta leale". La polizia arresta dieci persone a Manchester.