Kraven – Il Cacciatore: spiegati i villain di Spider-Man

Inil, Sergei Kravinoff (Aaron Taylor-Johnson) è il più grande e temuto ‘’ del mondo. A differenza della sua controparte nei fumetti Marvel – unrusso che ha predato le bestie della vera giungla prima di dare la caccia all’Uomo Ragno e ad altri supereroi nella giungla di cemento che è New York City – ildell’Universo-Man della Sony è un predatore di uomini. “Una volta che sei sulla sua lista, c’è solo una via d’uscita”, si dice del mitico, che usa le sue abilità animalesche per dare la caccia a bracconieri, trafficanti, gangster e signori del crimine come suo padre, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe).La lista dicomprende Aleksei Sytsevich (Alessandro Nivola), un mercenario russo noto come “il Rinoceronte” a causa di una malattia che gli ha indurito la pelle e lo ha reso in grado di mutare in un ibrido umano/rinoceronte cornuto; lo Straniero (Christopher Abbott), un assassino con capacità ipnotiche, che usa per dare la caccia aper vendicare l’uccisione del fratello da parte del “”; e, alla fine del film, Dmitri Kravinoff (Fred Hechinger), fratellastro diche ha la straordinaria capacità di imitare e impersonare chiunque come un maestro del travestimento dopo essere stato potenziato da uno scienziato di New York per diventare un vero camaleonte.