Infortuni sulla neve | decalogo per prevenirli

Gli ortopedici di SIOT: “Arrivare in montagna preparati è la prima prevenzione utile”.Traumi del ginocchio nel 38,7% dei casi, della spalla nel 12,7% e della testa nel 7,7%ROMA – E’ tutto pronto per la stagione sciistica 2024/2025. La montagna ci attende dunque per la gioia di grandi e bambini alla ricerca della discesa perfetta, tra divertimento e relax. Lo sci, d’altronde, si conferma sul podio degli sport invernali più amati, ma non bisogna sottovalutare le insidie e i rischi che si corrono sulle piste. Per prevenire traumi e, la prima regola d’oro è: arrivare in montagna con un’adeguata preparazione atletica, sempre con un occhio alle condizioni meteo, parola di ortopedico.“Se si rispettano alcune regole – spiega Pietro Simone Randelli, presidente SIOT e direttore Prima Clinica ortopedica dell’Università degli Studi di Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini – lo sci e lo snowboard sono sport molto divertenti e adatti anche ai bambini.