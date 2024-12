Lanazione.it - Indovina chi viene a pranzo: 80 ospiti: "Riscoprire che è bello condividere"

C’è anche chi, ieri, si è trovato ala vicesindaca di Pontedera Carla Cocilova e Giovanni Impastato, il fratello minore di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. A tanti altri hanno suonato il campanello volti, in alcuni casi, sconosciuti. Ma perché? "Per non perdere la bellezza di accogliere", dice don Armando Zappolini che anche quest’anno ha ripetuto l’iniziativa "chi" organizzata dalla parrocchia di San Giovanni. Hanno partecipato circa 80 persone, fra chi ha scelto di ospitare e chi ha chiesto di essere ospitato. Per essere una comunità con le porte aperte. Succede a Ponsacco, Gello, Treggiaia e Val di Cava. Agli ospitanti era stato solo anticipato il numero di persone che sarebbero arrivate, comprese le eventuali informazioni alimentari utili per cucinare a dovere per glimisteriosi: ad esempio, il numero di adulti e bambini, più eventuali intolleranze alimentari.