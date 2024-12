Formiche.net - Il cantiere italiano di una nuova diplomazia. L’analisi di Polillo

Quattro giorni per riorganizzare e rafforzare la presenza italiana sui mercati internazionali. Queste almeno le intenzioni di Antonio Tajani, nella sua qualità di ministro degli esteri e responsabile del commercio internazionale. Ottima idea: che riprende un vecchio spunto di Silvio Berlusconi. Quella sua intenzione di far sì che le ambasciate italiane non fossero solo luoghi burocratici o presidi della politica italiana, ma anche strutture in grado di contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e finanziarie del Paese. Puro mercantilismo? Chi ragiona così è rimasto all’ottocento ed ai tempi delle feluche. A diffondere l’immagine nel mondo dell’american way ha contribuito indubbiamente la storia complessiva di quel Paese. Ma nell’immaginario collettivo, i jeans o la Coca-cola non sono stati da meno.