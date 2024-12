Ilfoglio.it - Gugesh, il ragazzo indiano sul tetto del mondo

Giovedì scorso è nato un eroe, il giovaneGukesh Dommaraju. All’età di diciotto anni è diventato il più giovane campione del mondo nella storia degli scacchi. Ci è riuscito sconfiggendo il campione in carica, il cinese Ding Liren, in un match tesissimo, al meglio di quattordici partite, solo grazie a un errore davvero grossolano commesso nell’ultima, decisiva partita, in posizione di assoluta parità. Ma mettiamo le lancette indietro di cinquantadue anni: è il 1972. Lo sconfitto, anche lui detentore del titolo, è il sovietico Boris Spassky; il trionfatore è invece un americano, un mito vivente, Bobby Fischer, colui che amava dire: non credo nella psicologia, credo solo nelle buone mosse. La frase è potente. Riflette un desiderio di sublimazione del gioco a puro scontro di capacità mentali, senza complicazioni e interferenze dell’animo umano.