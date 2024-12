Tvzap.it - “Grande Fratello”, Lorenzo crolla in lacrime e il pubblico insorge

News TV. Tutto pronto per la nuova puntata delin onda questa sera su Canale 5.Spolverato, uno dei protagonisti di questa edizione, nelle ultime ore ha vissuto un momento di forte sconforto all’interno della Casa, lasciandosi andare a un duro sfogo con Stefano Tediosi. Il milanese, visibilmente provato, ha ripercorso la difficile situazione nata con Shaila Gatta, esprimendo dispiacere e delusione per come si sono evoluti i rapporti tra loro. Durante il confronto con Tediosi, Spolverato non è riuscito a trattenere le, confessando di sentirsi consapevole degli errori commessi da entrambi nella gestione della loro storia.Leggi anche: “”, cosa è successo realmente a Helena: perché èta inLeggi anche: “”, chi sarà il prossimo eliminato: cosa dicono i sondaggiinMentre cresce l’attesa per la nuova puntata del reality, in onda stasera su Canale 5,ha colto l’occasione per riflettere sull’esperienza vissuta nella Casa.