Gli Skunk Anansie sono affezionati all'Italia: annunciate sette date nel 2025

Aglil’Italia piace, e molto. Leprogrammate per il, quantomeno, fanno intendere un certo apprezzamento da parte loro nei confronti del nostro Paese. Il tour estivo della band capitanata da Skin farà tappa a Benevento, Senigallia (AN), Roma, Bologna, Marostica (VI), Forte dei Marmi (LU) e Brescia. Di seguito i dettagli:5 luglio: BCT Music Festival, Musa Arena Benevento6 luglio: Senigallia Festival, Piazza Garibaldi Senigallia (AN)8 luglio: Roma Summer Fest, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Cavea Roma9 luglio: Sequoie Music Park, Parco Delle Caserme Rosse Bologna11 luglio: Marostica Summer Festival Volksbank, Piazza Castello Marostica (VI)12 luglio: Villa Bertelli Live, Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)13 luglio: Brescia Summer Music, Arena Campo Marte Bresciain Italia: info e bigliettiGlisaranno in Italia perdel loro tour estivoIl tour estivo segnerà il ritorno in Italia deglidopo il concerto previsto per il 7 marzoall’Alcatraz di Milano, andato sold out in pochissimi minuti.