Zon.it - Gigi D’Alessio, un pianoforte e il suo pubblico

Leggi su Zon.it

Il PalaSele di Eboli ha aperto ieri le sue porte per la prima di due serate che vedono protagonista. Dopo il successo della prima serata, stasera ilavrà una nuova occasione per vivere la magia del suo spettacolo. “Stasera gioco in casa, Eboli è casa mia. Voi non siete un, ma siete la mia famiglia, quindi è una festa tra di noi”, ha dichiarato l’artista all’inizio del concerto, confermando il legame speciale con la sua terra e con il suo.E che festa sia: più di due ore di musica ininterrotta, una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi, e un palazzetto sold out che ha cantato a squarciagola ogni singola parola.Un viaggio nei ricordi“Racchiudere in una scaletta 30 anni di canzoni non è facile. Ogni tanto apro quel cassetto dove ci sono brani che non canto da tanto tempo e penso: ‘Ma perché non l’ho cantata?’.