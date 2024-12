Ilrestodelcarlino.it - Di Paola, giocate sopraffine. Pucciarelli è un trascinatore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vukovic 6: amante del brivido. Poco impegnato tra i pali rischia qualcosa in fase di prima costruzione Bove 6: Affidabilità garantita. Determinato, grintoso, attento. Finisce esausto un match impeccabile (dal 30 s.t° Neri: n.g) Palomba 6: gestisce al meglio le avanzate offensive rossonere non facendosi mai trovare impreparato. Coppola 6,5: Dominante. In fase difensiva limitata magistralmente il centravanti rossonero Turco vincendo tutti i contrasti individuali Peixoto 6: prova a rendersi pericoloso in avanti senza però mai concedere nulla in fase difensiva7:. Con i suoi tocchi vellutati eleva il livello della manovra biancorossa Paganini 6,5: solita partita di prestigio la sua. Lega con sapienza i reparti. Chiama inoltre alla parata in tuffo Nava all’ora di gioco.