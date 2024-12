Ilnapolista.it - De Rossi: «Nel 2006, Lippi mi portò in una stanza in cui c’era Ferguson. Mi disse: “Devi andare a Manchester”»

Daniele De, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista al podcast condotto da Gary Neville, Roy Keane, Jamie Carragher e Ian Wright. Tra i vari temi trattati l’ex giocatore, anche un aneddoto su cosa significa giocare per la Roma.De: «A Roma i tifosi amano la lealtà di un giocatore, l’impegno in campo»«Io ho sempre voluto giocare in questa squadra, ogni bambino nato in questa città ha questo sogno – ricorda Daniele -. Qualche volta succede e poifare una scelta: se sei abbafortunato puoi permetterti di scegliere sein un club migliore o rimanere qui. Io ho preso la mia decisione, calcisticamente una decisione sbagliata ma per me è andata bene così. Non ho rimpianti».I suoi ex colleghi britannici gli chiedono il perché di una pressione così alta nei confronti della Roma da parte di media e ambiente.